Обойдемся без Украины: Венгрия заключила договор с Россией о газовых поставках

Поставки российского газа в Венгрию в 2020 году будут осуществляться в обход Украины, если Россия и Украина не достигнут соглашения о транзите топлива в ЕС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто. По его словам, часть природного газа страна, как и в текущем году, сможет приобрести через Австрию.

Глава венгерского МИД отметил, что «Газпром» обеспечит поставки газа венгерской стороне независимо от наличия транзитного договора между Москвой и Киевом. Об этом министр заявил по окончании переговоров с главой российского газового концерна Алексеем Миллером.

Сийярто напомнил, что текущее соглашение о транзите российского газа через территорию Украины действует до конца 2019 года, а новый договор не заключен. «Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейскую часть континента через Украину», – указал он (цитата по RNS). «Мы должны подготовиться к такому сценарию, потому что всегда должны учитывать наихудший из возможных сценариев при планировании безопасности энергоснабжения страны», – подчеркнул министр.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. Как сообщал «Новый День», при этом он в очередной раз стал грозить российскому газовому концерну огромными неустойками в случае непродления транзитного договора: «Или «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, или, извините, но вам придется это компенсировать».

Москва согласна сохранить транзит своего газа через Украину, но только в устраивающих российскую сторону объемах и цене за перекачку. В настоящее время продолжаются консультации «Газпрома» и «Нафтогаза» на эту тему.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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