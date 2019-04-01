Определена новая угроза для «Северного потока 2»

К задержке строительства газопровода «Северный поток – 2», против которого выступают США в расчете на увеличение американского «голубого топлива», может привести новый запрос от датского регулятора. Такое мнение высказал ведущий аналитик международного рейтингового агентства Moody's по нефтегазовому сектору России и стран СНГ Денис Перевезенцев, слова которого цитирует iReactor.

Несколько дней назад Энергетическое агентство Дании запросило у проектной компании, занимающейся строительством газопровода, анализ влияния сооружения на экологическую обстановку в исключительной экономической зоне, которая расположена к югу от острова Борнхольм.

Все это может привести к строительству «Северного потока – 2» по альтернативному маршруту. Рассмотрение заявки на него займет несколько месяцев. В результате строительство газопровода, который по плану должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года, может затянуться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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