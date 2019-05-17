«Северный поток-2» могут запустить с опозданием из-за Дании

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года из-за того, что Дания, как ожидается, согласует проект к концу текущего года. Об этом говорится в докладе оператора трубы Nord Stream 2, направленном Датскому энергетическому агентству.

Такое развитие событий последует при реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который в апреле потребовала рассмотреть Дания. Раньше планировалось завершить строительство к концу 2019 года.

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и на море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в водах Германии, Швеции и Финляндии, – цитирует документ «Прайм», – Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года».

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода «Северный поток-2» пройдут 19 июня. Он будет касаться строительства трубопровода юго-восточнее острова Борнхольм. При этом в датском регуляторе уже находятся две заявки по маршруту строительства.

Российский газ по «Северному потоку-2» будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался против «Северного потока-2». Он называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению экспертов, цель Трампа – продвинуть на рынок Европы американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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