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NewDayNews.ru

Понедельник, 18 февраля 2019, 15:16 мск

Новости Экономика

Новая доктрина ЕС позволит наполнить «Северный поток-2» лишь наполовину

Скорректированная газовая директива Евросоюза обернется для «Северного потока-2» неполной загрузкой в первые годы эксплуатации. Это объясняется требованиями по обеспечению к мощностям газопровода третьих лиц, пишет «Коммерсантъ». Примечательно, что это практически невозможно, так как российский газ стороны может подать только Газпром, как единственная компания, имеющая право на его экспорт. В результате российский концерн сможет использовать газопровод меньше чем на половину.

Выход из складывающейся ситуации имеется – для этого Россия и Германия должны заключить межправительственное соглашение. Но не исключены сложности, так как ЕС имеет право включать в договор определенные положения. Помимо этого, Евросоюз сможет запрашивать дополнительную информацию, что позволит затягивать переговоры. Кроме того, Германии придется заручиться поддержкой большинства стран Евросоюза, в том числе Франции и Италии.

По мнению экспертов, разработанные поправки, против которых активно выступала Германия, будут «несомненно одобрены» Советом ЕС 20 февраля, после чего останутся лишь юридические формальности. О том, что Европарламент и СЕ предварительно согласовали поправки к газовой директиве, стало известно 13 февраля. Третий энергопакет будет распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.

Москва, Иван Гридин

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