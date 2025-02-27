Недопотепление: Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия некоторых санкций, введенных ранее против России в связи с украинским кризисом. Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, утвержденных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах.

Трамп пояснил, что пришел к выводу, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке главы вашингтонской администрации, размещенной в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства). «Поэтому <...> я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – добавил Трамп (цитаты по ТАСС).

Накануне американский лидер заявлял, что вопрос о снятии антироссийских санкций он собирается рассмотреть после решения украинской проблемы. При этом президент США также заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине.

Стоит отметить, что решение о продлении санкции Трамп принял на фоне сегодняшнего второго раунда переговоров Москвы и Вашингтона в Стамбуле, которые продлились более 6,5 часа. Стороны обсуждали работу своих посольств в РФ и США. Никаких официальных заявлений о результатах этой встречи пока не последовало.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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