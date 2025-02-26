«Да, он сделает. Ему придется...» Президент США ждет уступок Путина по Украине

Решение об отмене антироссийских санкций возможно после урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Сейчас этого не будет», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, может ли ослабление рестрикций обсуждаться на переговорах по Украине.

Трамп уточнил, что вопрос о снятии санкций он собирается рассмотреть уже после решения украинской проблемы. При этом президент США также заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине.

«Да, он сделает. Ему придется», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.

«Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон», – заверил президент США, отметил, что постарается, чтобы сделка была «хорошей» для Украины.

Говоря о российском лидере, Трамп заявил, что это «умный, хитроумный человек».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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