Москва и Вашингтон не обсуждают отмену санкций против России – Захарова

Москва и Вашингтон не обсуждают снятие антироссийских санкций. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге возможную отмену ограничений со стороны США.

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», – подчеркнула она.

«Эти вопросы вы задавайте тем, кто эти санкции вводил, – какие у них планы, что они хотят, как они сами собираются выходить из сложившейся тупиковой ситуации», – пояснила Захарова.

«Мы всегда подчеркивали, что санкции не являются легитимными, если они не прошли Совет Безопасности ООН. Все остальное является орудием торговых войн, гибридных войн, давлением, вмешательством во внутренние дела, разрушением международных правовых основ взаимодействия стран и сотрудничества», – констатировала официальный представитель МИД России.

Ранее в Вашингтоне неоднократно отмечали, что отмена антироссийских санкций возможна после урегулирования украинского конфликта. В то же время в конце февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия некоторых ограничений, введенных ранее против России в связи с украинским кризисом. Речь идет о рестрикциях, утвержденных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах.

Москва, Светлана Антонова

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