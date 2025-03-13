В Вашингтоне подтвердили готовность введения жестких санкций против России для мирного урегулирования на Украине

Вашингтон готов ввести самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Если оценивать по шкале от одного до десяти, то [антироссийские] санкции при администрации [экс-президента США Джо] Байдена можно было оценить, возможно, на «тройку», ближе к ее [администрации Байдена] уходу они ужесточили их до «шестерки». Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до «десятки». Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны», – цитирует ТАСС слова американского министра в интервью телеканалу CNBC.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что не хочет вводить в отношении России новые санкции, так как приоритетом для него является урегулирование кризиса на Украине. «В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», – говорил американский лидер.

Тем не менее, ранее Трамп также грозил ввести новые санкции против России. При этом президент США уже подписал указ о продлении на год действия некоторых ограничений, введенных ранее против России в связи с украинским кризисом. Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, утвержденных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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