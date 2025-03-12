Трамп заявил, что не хочет вводить «разрушительные» санкции против России

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на согласие России о немедленном прекращении огня на Украине. При этом американский лидер надеется, что это произойдет без давления, которое Вашингтон может оказать на Москву.

По словам Трампа, у США есть рычаги финансового давления на Россию, но их применение противоречило бы цели достичь мира на Украине.

«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», – сказал американский лидер (цитата по РИА «Новости»).

Трамп сообщил, что представители США уже направились в Россию.

Напомним, ранее Москва неоднократно и однозначно давала понять, что перемирие на Украине неприемлемо – речь должна идти только об установлении долгосрочного мира.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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