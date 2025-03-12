«Теперь это зависит от России»: Трамп направил в Москву эмиссаров с «перемирием» на Украине

В Москву отправилась делегация администрации США для согласования условий возможного 30-дневного перемирия, о котором Вашингтон договорился с Киевом накануне.

«Люди едут в Россию, пока мы с вами тут разговариваем», – заявил журналистам Трамп (цитата по ТАСС), не вдаваясь в детали и, по всей видимости, имея в виду анонсированный ранее визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

«Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России», – добавил американский лидер.

«Теперь это зависит от России», – подчеркнул Трамп, имея в виду договоренность о перемирии.

Напомним, ранее Москва неоднократно и однозначно давала понять, что перемирие на Украине неприемлемо – речь должна идти только об установлении долгосрочного мира.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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