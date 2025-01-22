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«Давайте покончим с этой войной...» Трамп призвал Россию согласиться на сделку по Украине и припугнул санкциями

Фото из архива сайта CNN

Вашингтон введет высокие тарифы и санкции в отношении российского экспорта, если Москва не согласится на сделку по Украине. Об этом заявил глава американского государства Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США пояснил, что не желает причинить вред России, а его предложение нужно воспринимать как одолжение. «Я не собираюсь вредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил он.

«Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», – заявил Трамп.

«Если мы не достигнем «сделки» в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе», – добавил американский лидер.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Время заключить сделку. Никаких больше потерь жизней!» – предложил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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