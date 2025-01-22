Трамп поставил задачу решить ситуацию по Украине за 100 дней

Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней, сообщает The Wall Street Journal.

Издание приходит к выводу, что Трамп изначально неправильно представлял сложность задачи по заключению сделки с Россией. По информации источников издания, новый американский лидер намерен сам контролировать ход переговорного процесса. Собеседники газеты из числа бывших коллег Келлога утверждают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, так как он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине Келлог якобы «не будет допущен до каких-либо реальных переговоров» США с Россией.

Напомним, что в ходе выборной кампании Трамп заявлял, что может решить вопрос по Украине за сутки. К моменту вступления в должность президент признал, что ситуация обстоит далеко не так просто. Накануне, общаясь с прессой, Трамп допустил, что США могут полностью остановить поставки оружия ВСУ, а так же то, что если Россия будет несговорчива по сделке, то санкции будут ужесточены.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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