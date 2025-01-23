«Что он несет?» и «выглядит нелепо» – эксперты об «ультиматуме» Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если Кремль не согласится пойти на некую «сделку» по Украине, иначе, по его словам, «будет хуже». Однако у политологов его своеобразный ультиматум вызвал скорее недоумение.

«Угрозы Трампа ввести санкции против России выглядят довольно нелепо, – пишет в своем телеграм-канале «Что-то знаю» Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Учитывая товарооборот между нашими странами – нет ничего, что Россия не могла бы купить в другом месте. И тем более, тот факт, что этот товарооборот сократился с 31 млрд долларов в 2011 году и 25 млрд в 2018 году до $3,7 млрд – минимального объема с 1992 года. При этом у нас профицит в торговле с США. Что там он санкциями собирается обкладывать? Платину, которую они закупают в громадных объемах, или уран? Ну, вперед...»

«Товарищ Трамп несет какую-то немыслимую... дипломатию. Причем мало того, что несет, так еще и расплескивает по дороге. И экономика России у него опять терпит крах (привет Бараку Обаме) и во Второй мировой Россия потеряла 60 миллионов (что?!) и война, оказывается, в целом «нелепая». Сам не понимал, что говорит», – комментирует политобозреватель Андрей Перла.

Политолог Марат Баширов в телеграм-канале «Политджойстик» обращает внимание на то, что Трамп требует от России пойти на переговоры, однако он не приводит параметры желаемой «сделки» и молчит про условия, которые устраивают Россию. «А это вызывает вопрос: а что, если нас условия не устроят, новые санкции снова не сработают, положение на фронте ВСУ будут ухудшаться, и 100 дней, отведенные Трампом для заключения мира, пройдут? Что тогда будет? США поощрят европейские страны войти со своими войсками на Украину? Сами усилят военную помощь Киеву?» – задается вопросом эксперт. Марат Баширов цитирует бывшего главного стратега Трампа Стива Бэннона: «Украина может стать Вьетнамом для Трампа. Трамп должен быстро закончить войну на Украине, иначе он рискует втянуть США в конфликт еще сильнее», и комментирует это заявление: «Бэннон прав: или Трамп согласится на наши условия и быстро закончится СВО, или противники Трампа на Западе плюс в Киеве затянут процесс переговоров своими доступными средствами, потом устроят кровавую провокацию, и СВО превратится в Третью мировую».

По мнению политолога Сергея Маркова, заявления Трампа говорят, что он не сможет достичь мирного соглашения по Украине: «Он угрожает России новыми экономическими санкциями. А это бесполезно. Трампу нужно сразу выгнать тех, кто ему это советует; Трамп заявил, что Зеленский, по его мнению, хочет мира. Это неправда. Трампу нужно выгнать тех, кто снабжает его этой ложной информацией; Трамп заявил, что Россия потеряла больше солдат, чем Украина. Это неправда. Трампу и этих надо выгнать: они намеренно ему лгут; Трамп попросил Си надавить на Путина. Но это совершенно не реалистично; Трамп назначил на ключевые посты главы Госдепа и советника по национальной безопасности и главы ЦРУ тех политиков, кто связан с Дипстейтом. А они не в состоянии сделать России такие уступки, чтобы Россия могла прекратить вооруженную борьбу за свою свободу. Общий вывод первых дней Трампа как президента: Трамп не сможет сделать мир на Украине, потому что он подвергается манипуляциям со стороны Дипстейта. Точно так же, как в своем первом сроке».

Как уже писал «Новый День», накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Вашингтон введет высокие тарифы и санкции в отношении российского экспорта, если Москва не согласится на сделку по Украине. «Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», – заявил Трамп. «Если мы не достигнем «сделки» в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе», – добавил американский лидер.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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