Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных российских активов Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает против передачи Украине замороженных в ЕС российских активов. Такого же мнения придерживаются Франция, Германия, Италия и Испания. Об этом пишет издание Politico.

Ранее о невозможности передать заблокированные в Евросоюзе активы России заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.

«В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ – ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен – они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов», – говорится в статье.

Кроме того, по словам европейского дипломата, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине.

Другой собеседник издания также подтвердил, что что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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