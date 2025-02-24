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Понедельник, 24 февраля 2025, 17:53 мск

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В ЕС наметились критические разногласия по поводу конфискации замороженных активов России

В Европейском союзе есть разногласия относительно использования замороженных российских активов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, это создает трудности в принятии решения, поскольку необходимо полное единогласие.

«Нам нужно, чтобы этот демарш был поддержан всеми. На данный момент это не так. У нас нет необходимой поддержки такого шага», – сказала Каллас (цитата по «Интерфаксу») после заседания совета ЕС по иностранным делам, обсуждавшего ситуацию вокруг Украины.

По ее словам, соответствующая работа в Евросоюзе ведется, но она лично не испытывает оптимизма, чтобы заявлять, что в марте будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

«Тем не менее работа продолжается, и я также добавлю, что во время заседания этого совета по иностранным делам одна дополнительная страна, которая ранее не соглашалась с таким действием, в конечном счете решила присоединиться к нам», – уточнила представитель ЕС по иностранным делам.

Брюссель, Светлана Антонова

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Метки / Европа

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