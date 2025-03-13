Евросоюз начал подготовку нового пакета санкций против России

В Евросоюзе началась работа над очередным 17-м пакетом антироссийских санкций. Как заявила официальный представитель главы европейской дипломатии Анитта Хиппер, в ЕС считают, что ограничения приносят ожидаемые результат.

«Санкции в отношении России против организаций и физических лиц работают, они наносят ущерб российской экономике, и это именно то, чего мы хотели ожидать», – цитирует ее слова «Интерфакс».

«Теперь мы работаем над 17-м. Мы не остановимся в достижении наших целей», – добавила Хиппер.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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