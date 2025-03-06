В Вашингтоне снова пригрозили России ужесточением санкций

США готовы ужесточить санкции против России в энергетической сфере, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», – заявил Бессент (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и, как считает Вашингтон, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на Москву на переговорах.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
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