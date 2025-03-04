Вашингтон готов обсуждать отмену санкций против России – глава МИД Венгрии

Администрация президента Дональда Трампа открыта для обсуждения вопроса об отмене американских санкций против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», – цитирует ТАСС комментарий Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Глава МИД Венгрии уточнил, что в данном случае речь идет о санкциях против России, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии». По его словам, эти ограничения мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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