Словакия готова переключиться с украинской ГТС на «Северный поток – 2»

Братислава объявила, что готова принимать транзитный российский газ с западного направления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Словакия готовится стать частью проекта, когда структура «Северного потока – 2» начнет действовать. Это означает, что словацкий транзитный газопровод готов к тому, что, если газ поступит через Германию и другие страны, он далее мог бы идти через Словакию на юг Европы», – отметил Пеллегрини и добавил, что его правительство уже провело переговоры с Россией и учло все экономические аспекты переориентирования транзитного потока.

Напомним, ранее Берлин заявил, что не станет отказываться от газопровода «Северный поток – 2», несмотря ни на какие американские санкции.

В федеральном министерстве экономики и энергетики Германии подчеркнули, что вторая нитка российского экспортного газопровода – проект чисто экономический, поэтому правительство даже не станет обращать внимания на американское политическое давление.

Как сообщал «Новый День», Киев требует от Европы обеспечить полную загрузку украинской ГТС российским транзитным газом, немедленно остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести против Москвы санкции, намного жёстче прежних.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.19

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