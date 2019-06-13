Россия готова к продлению газового транзитного договора с Украиной на действующих условиях

Москва согласна продлить транзитный газовый договор с Украиной на прежних условиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак после переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

«Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – заявил Новак, объяснив этот тем, что Киев не готов изменить своё законодательство в соответствии с европейским.

«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант – это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», – цитирует ТАСС главу Минэнерго.

Напомним, одним из главных предметов спора «Газпрома» с «Нафтогазом», помимо цены на транзит, был объём ежегодной прокачки газа через территорию «Незалежной». Украина настаивала на 60 млрд кубометров в год, Россия обещала лишь 15 млрд.

Вместе с тем, Новак сделал ещё одно заявление, которое несколько противоречит готовности России пойти на полные уступки Украине по транзитному договору, и повторил озвученную ранее премьером Медведевым позицию.

«Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения – разбирательства в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем на сегодняшний день, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег», – отметил глава Минэнерго и добавил, что конкретные трёхсторонние переговоры состоятся только после выборов в Верховную раду и формирования нового кабинета министров Украины.

«Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи – консультации Россия – Украина – Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине, дождаться назначения правительства», – подчеркнул Новак.

Означают ли заявления Новака о готовности к уступкам, что Москва просто тянет время и надеется на отзыв Киевом исков из международных судов, или возникли серьёзные проблемы с трубопроводом «Северный поток – 2» – остаётся только гадать.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.19

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