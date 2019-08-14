В Нафтогазе отрапортовали о полной готовности к катастрофе

Дочернее подразделение «Нафтогаза» компания «Укртрансгаз» заявила о готовности частично или полностью обойтись без российского транзита газа в Европу через украинскую ГТС.

Напомним, о неизбежной техногенной катастрофе в ряде регионов Украины без транзитных объёмов газа из РФ месяцем ранее предупредил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в «Укртрансгазе», тем не менее, настаивают, что Украина переживёт зиму, так как удалось отремонтировать часть труб и несколько компрессорных станций.

«Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это даёт возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путём транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины», – заверяют в компании.

Кроме того, руководство «Укртрансгаза» уверяет, что на компрессорных подстанциях «установлены обвязки», которые позволят расширить возможности оперативного перераспределения газовых потоков при реверсном режиме.

Однако, по словам экспертов, дело не в возможностях компрессорных станций, а именно в общем объёме газа в украинской ГТС.

Как заявлял бывший министр Суслов, для бесперебойной работы газотранспортной системы Украины необходимы, как минимум, 45 млрд кубометров российского транзитного газа.

Как известно, Украина планирует закачать в подземные хранилища до 20 млрд кубометров и закупить 10 млрд кубометров газа.

«Мы покупали газ и использовали его из транзитных газопроводов. Если прекратится транзит, мы не сможем поддерживать необходимое давление в газопроводах, даже если мы будем покупать дополнительно эти 10,5 млрд куб.м. (реверсного газа – прим. «НД»).

Эти 10,5 млрд куб.м. – то, чего нам сейчас не хватает, что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы ГТС работала, нужно чтобы проходило 45 млрд куб.м.

С 10 млрд куб.м. система работать не будет – трубы (слишком) большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины вообще потеряют доступ к газу. Придётся отключать предприятия, города, чтобы поддерживать давление.

Это будет действительно техногенная катастрофа», – резюмировал Суслов.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

В свою очередь, руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра «Незалежной» пусты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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