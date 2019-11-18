Украина ответила отказом на окончательное предложение «Газпрома» по транзитному контракту

Новый контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу может быть только долгосрочным (10 лет) и предусматривать значительные ежегодные объёмы прокачки (60-90 млрд куб).

Условия, выдвинутые «Газпромом», об обнулении взаимных судебных исков, об отмене наложенных украинскими органами на российскую компанию штрафов, а также об обязательной прямой закупке российского газа Киевом – неприемлемы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель и выдвинул встречное «компромиссное» предложение «Газпрому», которое ничем не отличается от предыдущих требований – «много транзитного газа и надолго».

«В понедельник мы получили предложение от «Газпрома». Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, – неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой...

Если мы (Москва и Киев) принимаем в определенной форме наши (украинские) требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и «Газпром», – заявил Оржель.

«Предложение, которое получено, не является приемлемым для Украины, учитывая, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год», – добавил он и пригрозил полностью обойтись без российского транзита газа в Европу.

«На сегодня у нас рекордные запасы как газа в подземных хранилищах, так и угля на складах. Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет», – храбрится украинский глава Минэнерго.

«Логика европейских партнеров… Они также с нами защищают пакетное предложение. 60 млрд прокачки стабильных плюс дополнительно 30 млрд – в зависимости от потребностей рынка. И 10 лет такого договора. Для Украины это приоритет обеспечить доход для использования нашей ГТС», – отрезал Оржель.

Напомним, сегодня Российская компания «Газпром» официально оформила и направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Речь уже не идёт о долгосрочном контракте, на чём настаивает «Нафтогаз», а говорится лишь о договоре, сроком на один год.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Последним условием является согласие Киева на прямые закупки российского газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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