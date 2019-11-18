Газпром направил Нафтогазу последнее официальное предложение

Российская компания «Газпром» официально оформила и направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», условия содержатся в официальном предложении о продлении транзитного контракта.

Между тем, речь уже не идёт о долгосрочном контракте с большими ежегодными объёмами прокачки, на чём настаивает «Нафтогаз», а говорится лишь о договоре, сроком на один год.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Последним условием является согласие Киева на прямые закупки российского газа.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров стран БРИКС в Бразилии заявил, что безотвественный подход украинской компании «Нафтогаз» к переговорам с «Газпромом» не даёт возможности прийти к компромиссу для подписания контракта на транзит газа через Украину в Европу.

В связи с чем президент предупредил о риске прекращения транзита российского газа через Украину.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в беседе с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Геoргом фон Вальдерзее подчеркнул: отмена всех штрафов, наложенных украинскими судами на «Газпром», отказ от взаимных судебных исков и прямые закупки российского газа Украиной – таковы условия для подписания договора на транзит газа между Москвой и Киевом.

Напомним, общая сумма всех финансовых претензий «Нафтогаза» к Москве составляет 22 миллиарда долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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