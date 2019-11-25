Украина признала «стопроцентный риск» прекращения российского транзита газа

Украина уже приняла меры для «полноценного выхода» из осенне-зимнего сезона в условиях «стопроцентного риска» остановки транзита российского газа через территорию «Незалежной» в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время брифинга заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Подземные газохранилища подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплоснабжением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа. Что это значит? У нас на 30% больше запасов, чем обычно, газа, мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией, так и газом», – уверяет Оржель.

Между тем, о том, что Украина не сможет безаварийно пройти отопительный сезон без транзитных объёмов российского газа, заявляет большинство украинских экспертов.

Напомним, сегодня исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не собирается отказываться от судебных исков к «Газпрому» и требует от Москвы большие объёмы транзита на долгосрочный период.

Таким образом, Киев отверг условия «Газпрома» для заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной.

Как сообщал «Новый День», ранее российская компания «Газпром» официально направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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