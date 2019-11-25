Киев не собирается отказываться от судебных исков к Газпрому и требует полноценного транзита

Штрафы украинских органов и судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» не имеют отношения к подписанию нового долгосрочного контракта на большие объёмы транзита газа между Московой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, новый договор на транзит будет заключён между «Газпромом» и отдельным от «Нафтогаза» транзитным оператором, который Украина намерена сертифицировать до конца года согласно европейским правилам.

А потому, по мнению Витренко, все старые и будущие судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» не имеют никакого отношения к продолжению транзита и заключению договора на прокачку газа через Украину в Европу между «Газпромом» и вновь созданным ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

«В ответ Газпрому (на последние предложения по транзиту) мы отметили, что регулирование предыдущих и новых споров между «Нафтогазом» и «Газпромом», отзыв нашей жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушение со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирование ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» за злоупотребление доминирующим положением, не могут быть предварительным условием для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться, соглано европейским правилам, с отдельным от «Нафтогаза» оператором, и такой контракт должен быть справедливым и сбалансированным сам по себе.

Если подытоживать, сейчас мы не видим легитимных условий для того, чтиобы не был заключён новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам...» – резюмировал Витренко.

Напомним, ранее российская компания «Газпром» официально направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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