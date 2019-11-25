Украина конфискует транзитный российский газ, идущий в Европу без контракта

Украина будет отбирать из трубы и закачивать в свои газохранилища транзитный газ, идущий из России в Европу с 1 января 2020 года, если Москва не подпишет транзитный контракт на условиях Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет документальное оформление этого газа», – приводит слова Витренко ТАСС.

Ранее Витренко уже заявлял, что не оформленный на условиях Украины российский газ, зашедший на территорию Украины для транзита в Европу, будет рассматриваться как «контрабандный».

Как сообщал «Новый День», сегодня исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не собирается отказываться от судебных исков к «Газпрому» и требует от Москвы большие объёмы транзита на долгосрочный период.

Таким образом, Киев отверг условия «Газпрома» для заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной.

До этого российская компания «Газпром» официально направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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