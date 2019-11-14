Путин предупредил о риске прекращения транзита газа через Украину

Безотвественный подход украинской компании «Нафтогаз» к переговорам с «Газпромом» не даёт возможности прийти к компромиссу для подписания контракта на транзит газа через Украину в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров стран БРИКС в Бразилии.

По словам Путина, Россия демонстрирует конструктивный подход, предлагая и прямые поставки более дешёвого газа, и не отказываясь от транзита.

«Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы»,– отметил президент.

Однако украинская сторона, в ответ на готовность Москвы к диалогу, демонстрирует бескомпромиссный подход и продолжает инициировать абсурдные судебные иски.

В этих условиях, подчеркнул Путин, существует риск прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС.

«Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать – пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство,– мы готовы...

Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует»,– предупредил президент России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.19

Зеленский и Туск обсудили на прощание «Северный поток – 2». / Просто бизнес: владелец крымского парка львов «Тайган» грозит убить 30 медведей – лишние. / Киев требует придать спецпредставителю США на Украине статус Виктории Нуланд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»