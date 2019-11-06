Газпром поставил точку в споре о транзите газа через Украину

Отмена всех штрафов, наложенных украинскими судами на «Газпром», отказ от взаимных судебных исков и прямые закупки российского газа Украиной – таковы условия для подписания договора на транзит газа между Москвой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в беседе с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Геoргом фон Вальдерзее заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», – уточнили позицию главы компании в самом «Газпроме».

Напомним, до истечения действующего газового договора между Россией и Украиной осталось менее двух месяцев.

Москва уже заявила, что готова продлить на год старый договор, если Украина не сможет выполнить условия России для подписания нового.

Как сообщал «Новый День», украинская сторона пытается шантажировать Москву многомиллиардными судебными исками, чтобы принудить «Газпром» согласиться на долгосрочный транзитный договор при больших ежегодных объёмах прокачки газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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