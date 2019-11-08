Украинскую ГТС приобретёт западный партнёр «Газпрома»

После ввода в действие обходных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» украинская газотранспортная система потеряет значительную часть транзитных объёмов и перестанет приносить прежние доходы, при сохранении, а, возможно, и увеличении, затрат на содержание и ремонт.

Кроме того, согласно новым европейским правилам, Украина обязана разделить газодобычу и транспортировку голубого топлива, то есть, выделить газотранспортную систему в отдельную структуру.

В этих условиях руководство «Нафтогаза» вынуждено задуматься о скорейшей продаже ГТС «условным американцам», то есть, любому западному покупателю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский эксперт и политолог Дмитрий Джангиров.

Вместе с тем, по его словам, западному покупателю, прежде чем приобрести украинскую ГТС, в любом случае придётся договариваться с «Газпромом» или быть его партнёром.

«Главная задача Коболева (глава «Нафтогаза») и Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза») – задёшево скинуть ГТС условным «американцам».

Там это разные варианты схемы сбрасывания. Есть товарищ Миклош (бывший вице-премьер Словакии), который сбросил словацкую ГТС, причём сначала французско-немецкой, потом она перешла и стала словацко-чешской.

Я изучал словацкий опыт и ожидаю, что здесь (на Украине) это (тоже) может быть.

Ну, здесь пойдет немного по другой схеме, но главный вопрос – сбросить кому-то.

Тому, кто договорится с «Газпромом». Понятно, что оператору, если это будет иностранный оператор, но договорится с «Газпромом», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, на днях глава «Газпрома» Алексей Миллер выдвинул условия для подписания договора на транзит газа между Москвой и Киевом.

Украина должна отменить все штрафы, наложенные украинскими судами на «Газпром», стороны отказываются от взаимных судебных исков, а Киев соглашается на прямые закупки российского газа.

Между тем, сегодня торговый представитель Украины в ЕС Тарас Качка пригрозил обратиться в европейские суды и заблокировать введение в строй газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.19

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