Украина собирается подать в суд на Германию и «Северный поток – 2»

Киев не позволит Германии оттянуть «неизбежный конец динозавра России» вместе с «Газпромом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве на конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» в ходе панельной дискуссии «Торговые войны: искусство защиты» заявил торговый представитель Украины в ЕС Тарас Качка.

Возмущение Качки вызвало намерение правящей коалиции ФРГ – партий ХДС/ХСС и СДПГ – внести поправки в законодательство Германии, которые сделают исключения для газопровода «Северный поток – 2».

«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», – заявил торгпред Украины.

Как известно, новая газовая директива ЕС, принятая под давлением недоброжелателей России, требует от третьих стран, чьи газопроводы хотя бы частично проходят по территории Евросоюза, подчиняться требованиям европейского энергетического законодательства о разделении поставщиков и транспортировщиков газа.

В результате «Газпром» будет вынужден предоставлять половину мощностей «Северного потока – 2» другим поставщикам. Однако, поскольку, кроме России, их физически нет, то газопровод окажется заполнен только наполовину.

Россию и Германию, по чьей территории проходит часть газопровода, такое положение дел абсолютно не устраивает, однако оно очень выгодно для Украины, которая желает во что бы то ни стало сохранить за собой статус главного транзитёра российского газа в Европу.

По задумке Киева, инициирование процесса против Германии и «Северного потока – 2» позволит Украине заблокировать на долгие годы работу почти достроенного газопровода до окончания всех судебных разбирательств.

Помогут в этом Украине её «надёжные европейские друзья», в частности, Польша.

«Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны... Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной... Между многими», – рассуждает представитель Украины.

«По сути, весь конфликт вокруг «Северного потока – 2» – это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений. Но время не стоит на месте, Украина модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества перед РФ. Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений – и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», – провозгласил Тарас Качка.

Напомним, недавно Европейский суд пересмотрел по иску Польши предыдущее решение Еврокомиссии от 2016 года о допуске «Газпрома» к немецкому трубопроводу OPAL, который является продолжением «Северного потока», и существенно ограничил российскую компанию. В результате «Газпром» был вынужден перенаправить ежегодный транзит 12 миллиардов кубометров газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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