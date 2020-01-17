Германия решит, как защитить «Северный поток-2» от нападок Европы. Киев в ярости

Дочерние компании «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали запросы немецкому регулятору – Федеральному сетевому агентству – об исключении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», строительство которого остановлено из-за санкций США, из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поправки в которую вступили в силу 23 мая 2019 года.

Напомним, изменения в Газовую директиву, являющейся составной частью Третьего энергопакета Евросоюза, были приняты в середине апреля 2019 года под давлением противников России и «Газпрома». Согласно поправкам, на газопроводы, проходящие через территории государств – членов Евросоюза, будут распространяться действующие в ЕС правила, которые запрещают совмещение продажи и транспортировки газа. Таким образом, оператор Nord Stream 2 AG должен стать независимым от «Газпрома», а половину транзитных мощностей предоставить другим сертифицированным агентам. При этом возможны исключения, но только с одобрения Еврокомиссии. В ноябре прошлого года Бундестаг имплементировал в национальное энергетическое законодательство поправки, предусмотренные обновлённой Газовой директивой ЕС. Вместе с тем, в принятые парламентом ФРГ поправки по настоянию правящей партии были внесены корректировки, которые позволят правительству Германии добиваться исключений для «Северного потока-2» на переговорах с ЕС.

Из документов Федерального агентства по сетям следует, что 10 января была запущена процедура, необходимая для исключения из-под действия норм регулирования, в отношении Nord Stream 2 AG. Соответствующая процедура в отношении к Nord Stream AG была запущена 23 декабря 2019 года, передает «Немецкая волна».

При этом, как указывает регулятор, полный вывод из-под правил Газовой директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года. Однако с учетом решения Бундестага можно ожидать, что будут предприняты шаги в пользу «Северного потока-2».

Ожидается, что Федеральное агентство по сетям примет решение до 24 мая 2020 года.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Германия может принимать соответствующее решение только после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС. Этой позиции ЕК продолжает придерживаться и после того, как парламент ФРГ перенес новые нормы ЕС в свои законы, однако при этом защитил «Северный поток-2». Еврокомиссия пообещала, что будет внимательно следить за корректным применением государствами-членами ЕС предписаний Газовой директивы.

Между тем в Киеве заявку Nord Stream 2 AG восприняли в штыки, пишет Bild. Неназванный представитель правительства Украины с горечью отметил, что положительное решение «перечеркнет два года работы» по противодействию проекту со стороны противников РФ и российского газового холдинга. По его словам, не этого Украина ждала от Берлина. Киев таким образом в очередной раз записал Германию в предатели украинского народа. Ранее «Незалежная» грозила ФРГ судом из-за поддержки газового проекта РФ.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию. Однако российские власти и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что газопровод будет достроен. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Ангелой Меркель 11 января в Кремле отметил стремление закончить все работы до конца текущего года. Вероятно также, что «Северный поток-2» будет готов в первом квартале 2021 года.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 17.01.20

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