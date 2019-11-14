Германия утвердила Газовую директиву ЕС, но внесла корректировки для «Северного потока – 2»

Парламент ФРГ имплементировал в национальное энергетическое законодательство поправки, предусмотренные обновлённой Газовой директивой ЕС, принятой под давлением противников России и «Газпрома» в мае 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект с поправками был принят большинством депутатов Бундестага.

Газовая директива – составная часть Третьего энергопакета ЕС. Внесённые в директиву майские изменения предусматривают распространение правил для газопроводов ЕС на участки газопроводов третьих стран, которые проложены не только по территории европейских стран, но и в пределах их территориальных вод.

Обновлённые правила обязывают разделить функции транзитёра и поставщика газа в ЕС, а также передать 50% пропускной мощности трубопровода альтернативным поставщикам.

Таким образом, оператор Nord Stream 2 AG должен стать независимым от «Газпрома», а половину транзитных мощностей предоставить другим сертифицированным агентам.

Вместе с тем, в принятые Бундестагом поправки по инициативе партий ХДС/ХСС и СДПГ были внесены корректировки, которые позволят правительству Германии добиваться исключений для «Северного потока – 2» на переговорах с ЕС.

Между тем, на Украине изобразили радость по итогам голосования в Бундестаге за приведение законодательства Германии в соответствие с Газовой директивой ЕС. Премьер-министр Украины Алексей Гочарук поприветствовал парламент ФРГ и указал немецкому энергетическому регулятору на необходимость соблюдать европейские правила.

«Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой...», – переживает Гончарук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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