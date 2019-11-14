Зеленский и Туск обсудили на прощание «Северный поток – 2»

Президент Украины созвонился с покидающим свой пост главой Европейского совета Дональдом Туском и «обсудил ситуацию с реализацией проекта «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Как известно, Дональд Туск являлся самым яростным в ЕС противником строительства газопровода «Северный поток – 2» и, можно сказать, возглавлял борьбу против «Газпрома».

Судя по всему, Туск и Зеленский вынуждены были констатировать провал кампании против строительства трубопровода после решения парламента Германии внести исключения в дикриминационную Газовую директиву ЕС в отношении «Северного потока – 2».

«Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта «Северный поток – 2». Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами – членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС», – ограничились пустой совместной декларацией украинский президент и глава Евросовета.

На прощание Зеленский пожелал Туску успехов на новом месте работы.

Напомним, вчера Германия утвердила Газовую директиву ЕС, но внесла корректировки для проекта «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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