Германия пообещала поддержку «Северному потоку-2» и надеется на достройку трубы вопреки санкциям США

Правительство Германии пообещало политическую поддержку компаниям, работающим над газопроводом «Северный поток-2». Это следует из ответа кабмина ФРГ на запрос из бундестага.

В документе отмечается, что федеральное правительство «исходит из того, что проект «Северный поток-2» будет завершен». Кабинет министров «будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», – цитирует документ агентство «Прайм».

В ответе подчеркивается, что правительство «по-прежнему позитивно оценивает проект» и рассматривает его в первую очередь как экономический.

В документе также говорится, что немецкие власти не собираются вводить ответные меры на санкции США против «Северного потока-2», поскольку Берлин считает, что такие меры бесполезны. При этом отмечается, что ФРГ может вводить контрмеры на санкции против российского газопровода только в согласии с Евросоюзом.

Кроме того, в документе указывается, что задержка в строительстве газопровода «Северный поток-2» не создает угрозы энергобезопасности Германии. «Инфраструктура газоснабжения Германии достаточно дифференцирована, чтобы гарантировать энергоснабжение во время остановки строительства», – отмечается в ответе.

Санкции против «Северного потока-2» были введены США в декабре 2019 года, в результате чего швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтике, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера дал обещание, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами РФ. В Минэнерго считают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

1 мая немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Федеральное сетевое агентство ФРГ собирается отказать «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG в исключении газопровода «Северный поток-2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поправки в которую вступили в силу 23 мая 2019 года. Причина в том, что строительство газопровода будет закончено позднее мая прошлого года. По данным издания, немецкий регулятор отклонил аргумент «Газпрома» о том, что миллиардные инвестиции в проект были сделаны еще до утверждения новых европейских норм. Федеральное сетевое агентство полагает, что при решении вопроса следует опираться на «строительно-техническое» понимание термина «завершение проекта», а не на «экономическо-функциональное», сообщал «Ъ».

Отметим, что окончательно решение еще не принято. Немецкий регулятор до 8 мая будет собирать замечания заинтересованных сторон, а затем обещает принять «оперативное» решение по запросу Nord Stream 2 AG.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 04.05.20

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