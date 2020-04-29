«Приложим максимум усилий» – Украина не допустит завершения строительства «Северного потока -2»

Запуск газопровода «Северный поток – 2» сделает бессмысленным для России транзит газа через Украину в Европу.

Поэтому Киев приложит максимум усилий, чтобы не допустить завершение его строительства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины (ГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, запуск «Турецкого потока» уже лишил украинский транзит 15 млрд куб.газа в год. Ожидается потеря ещё 15 млрд. Поэтому сейчас вся надежда на остановку «Северного потока – 2».

«Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток-2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», – цитирует Макогона РБК.

«После запуска первой нитки «Турецкого потока» украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, который раньше шел через Украину в Турцию, Болгарию и Грецию. Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы.

После запуска второй нитки «Турецкого потока» и окончания строительства газопровода Болгария – Сербия – Венгрия мы ожидаем потерю еще 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока-2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.», – переживает глава ГТСУ.

«Поэтому после окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине. Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока-2», – обещает Макогон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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