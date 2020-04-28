Польша вознамерилась арестовать активы в проекте «Северный поток – 2»

Польские власти намерены наложить арест на активы «Газпрома» в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме из-за цены на поставляемый газ. Об этом заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский, пишет Wprost.

Речь может идти в том числе об аресте активов газопровода «Северный поток – 2». Ковальчик напомнил о споре между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого Россия также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража. В итоге были арестованы активы Nord Stream 2 AG в Швейцарии и компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Ковальский считает, что ситуация схожа. «Если русские не будут уважать право, то арест акций Nord Stream 2 AG может привести к задержке реализации проекта «Северный поток – 2», – сказал он, отметив, что Варшава не должна уступать «Газпрому». «Я не считаю «Газпром» надежным партнером. У нас 20 лет происходят различные неприятные истории с ними, включая перебои с поставкой сырья», – пожаловался Ковальчик.

Арбитраж в Стокгольме 30 марта 2020 года предписал изменить формулу ценообразования для определения цены поставок газа в рамках Ямальского контракта (от 1996 года), обязав «Газпром» пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве переплату, которая по оценкам польских властей составляет порядка $1,5 млрд.

PGNiG обратилась к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получила ответа из Москвы. В Варшаве такие действия посчитали грубым нарушением условий контракта.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 28.04.20

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