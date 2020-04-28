В Совфеде ответили на попытки Польши наложить арест на «Северный поток – 2»

Польша пытается в обеспечение решения Стокгольмского арбитража о долге «Газпрома» наложить арест на акции оператора газопровода «Северный поток – 2». Однако она не сможет навязать Европе остановку проекта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

По его словам, угрозы Варшавы свидетельствуют о том, что Польша действует в русле усилий США – дискредитировать выгодный для Европы проект с помощью экономических инструментов.

«В данном случае к информационной повестке добавлена экономика, причем достаточно серьезная. Самое главное, что в этой экономике все, что связано с арбитражем, претензиями к России, это все надуманно и необоснованно. Противоречия международного и национального права, но стремление одно – Россия должна быть наказана любыми средствами. Это больше американская позиция. Страны Прибалтики, Польша, Украина, Грузия – это страны, которые пытаются угодить американцам, поэтому эта тема будет продолжаться», – цитирует Клинцевича iReactor.

«Что касается «Северного потока-2», то рано или поздно пандемия закончится, экономика начнет подниматься. Газ Европе нужен, а альтернативы нет и не будет, американцы их не обеспечат. Вряд ли кто-нибудь позволит решать, закрывать эти вещи. А пока все вертится в информационном поле – в негативе держат повестку в отношении России. Я не сомневаюсь, что в скором времени Польша приползет к нам на коленях с просьбой оказать помощь, выстроить отношения между нашими странами. Но пока они находятся в этом тренде информационной войны, в которой Польша покорно выполняет указания «хозяина», – резюмировал сенатор.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж вынес в пользу Варшавы решение, согласно которому «Газпром» якобы должен Польше деньги за переплату за газ в течение шести лет. Власти Польши настаивают, что российская компания «задолжала» 1,5 миллиарда долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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