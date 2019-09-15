По плану Вашингтона: ЕС пытается вытеснить Россию с газового рынка в пользу США

Действия Евросоюза по ограничению доступа российского «Газпрома» к газопроводу Opal носит политический характер – Россию пытаются вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика «голубого топлива», чтобы обеспечить поставки энергоресурсов из США. Об этом заявил глава германо-российской группы в немецком Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд в интервью РИА «Новости».

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», – подчеркнул Шлунд.

Отвечая на вопрос, не приведет ли отказ от дополнительных транзитных мощностей Opal к проблемам в энергоснабжении Европы уже будущей зимой, Шлунд отметил, что в случае холодов Германии «срочно понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток», поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении».

Депутат Бундестага также отметил, что есть возможность поставок СПГ с Ямала, если «холод внезапно обрушится на Северную Америку и Центральную Европу одновременно». Шлунд напомнил, что такая ситуация уже имела место в связи с морозными зимами в Европе и США в последние годы, и тогда американского газа не хватало.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии», – констатировал парламентарий и подчеркнул, что главной целью для партии «Альтернатива для Германии» остается «бесперебойное и простое снабжение газом Германии, особенно с учетом значительных проблем в будущем для энергобезопасности из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии».

«В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», – заявил Шлунд.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока», сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 млрд кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, по умолчанию «Газпром» может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 млрд кубометров. Решение суда ЕС вступило в силу накануне.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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