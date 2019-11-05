«Протянем и без России»: Киев хвалится готовностью остановить транзит российского газа

Украина готова к прекращению транзита российского газа, поскольку в подземные хранилища закачано рекордное количество топлива, которого хватит на весь отопительный сезон. Такое заявление сделал министр энергетики страны Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV. Таким образом, по его словам, Украина может пройти отопительный сезон «вообще без транспортировки или поставок газа».

В то же время глава украинского минэнерго подчеркнул, что Киев «не исключает приоритетность» подписания нового договора о газовом транзите. «Мы понимаем важность подписания нового договора с Россией о транзите газа», – подчеркнул Оржель.

Ранее, в октябре о способности Украины обойтись без транзита российского газа заявил замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома. Он выразил уверенность, что страна устойчиво пройдет отопительный сезон.

Напомним, что контракты на транзит российского газа по территории Украины и по поставкам топлива в соседнюю страну истекает в декабре 2019 года

В ходе недавнего визита в Венгрию президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна отказаться от всех арбитражных претензий к «Газпрому», если хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории.

Путин отметил, что Россия также откажется от судебных претензий к «Нафтогазу» и готова поставлять газ напрямую Украине по цене, существенно меньшей, чем так называемый «реверсный газ», который в настоящее время закупает Киев.

Однако «Нафтогаз» не внял заявлению российского президента и подал очередной иск к «Газпрому» в Стокгольский арбитраж. Сумма новых претензий составляет 12 млрд долларов.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.11.19

Главное управление МЧС России по Республике Крым осталось без руководителя. / Верните немедленно! Киев потребовал от Москвы не прикасаться к «дырам» на арестованных бронекатерах. / Неадекватный Нафтогаз мешает Москве спасти украинскую ГТС. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»