Сотни тысяч человек отключают от тепла на Украине – Тимошенко

Кризис неплатежей в коммунальной сфере Украины и резкое подорожание природного газа приводит к банкротству теплоснабжающих организаций. В результате от тепла отключают целые населённые пункты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о масштабном кризисе в энергетике страны и в сфере ЖКХ заявила на заседании Верховной рады Украины лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

«Сейчас, в эти минуты, часть людей в Украине не получает тепло. Например, Ковпаковский район города Сумы, «Сумыоблгаз» просто выключили 80 тысяч человек от поставок тепла. И так по всей стране.

Я предлагаю немедленно принять постановление Верховной рады о назначении чрезвычайного положения в энергетике, где прописать по пунктам все, что обозначено в Европейском коммюнике: снижение налогов, прямые дотации, компенсации для целых отраслей. Нам нужно действовать немедленно, не думайте, что все закончится без последствий. Нужно действовать!», – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Вчера в парламенте она заявила о начале полномасштабного энергетического кризиса на Украине.

Напомним, ранее в Харьковской области начали отключать газ жителям – люди перекрыли трассу. Недавно под стенами Верховной рады прошёл многочисленный митинг с требованием снижения тарифов на газ для предприятий и населения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.10.21

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