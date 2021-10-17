В Харьковской области начали отключать газ жителям – люди перекрыли трассу

Протестующие жители перекрыли въезд в Харьков с восточной стороны возле поста полиции в районе Дробицкого Яра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», причиной радикальных действий послужило отключение ряда населённых пунктов от газоснабжения за неуплату.

Блокирование проезжей части привело к образованию огромной пробки на трассе Ростов-Харьков.

Акция стихийно началась около 16 часов 17 октября и уже объявлена бессрочной.

«Людям не подключают газ, хотя пообещали, вот они опять и перекрыли, ждут замгубернатора», – говорится в сообщении харьковского телеграм-канала «Вехи».

Дорожная полиция направляет фуры по объездным дорогам местного значения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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