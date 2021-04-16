«Реакторов полно!» – украинский генерал заявил о возможности создания Киевом «грязной» ядерной бомбы

Украина обладает потенциалом создания своего ядерного оружия и должна пойти на этот шаг, чтобы защититься от «российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «24» заявил бывший замначальника Генштаба вооружённых сил Украины Игорь Романенко.

По словам генерала, на скорую руку можно собрать и «грязную» ядерную бомбу, используя топливо украинских АЭС. К слову, оно поставляется из России.

Вместе с тем, Романенко резонно предположил, что мировое сообщество может охарактеризовать подобные действия как терроризм, однако «политическая воля и поддержка народа» помогут Киеву преодолеть негативное мнение Запада.

«Реально. У нас есть такой потенциал, у нас есть реакторы изначально для того, чтобы начинать эти процессы, и достаточно мощный военно-промышленный комплекс, который не сразу, но постепенно мог бы дать такие результаты.

Более того, есть так называемые «грязные» ядерные бомбы. Это означает, что боевые части будут нести заряд, который заражает соответствующую местность. Но есть и совсем другие поражающие факторы. Такую бомбу можно сделать достаточно быстро, но в мире такую бомбу воспринимают как бомбу террористов…

Когда есть политическая воля, тяжелый труд, поддержка народа, то можно достичь», – приводит «ПолитНавигатор» слова Романенко.

«Может занять от пяти лет и больше, в зависимости от того, когда начинать, какие иметь ресурсы. Будут давить не только враг наш, страна-агрессор, а и союзники – о недопустимости такого подхода, как они и всегда говорили. А начинать надо – у нас есть станции атомные, там соответствующие компоненты для бомбы, и организовывать их обогащение», – добавил генерал.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что «Незалежная» будет вынуждена восстановить свой ядерный потенциал, если её не примут в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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