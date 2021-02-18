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Четверг, 18 февраля 2021, 13:43 мск

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Азаров предрёк Украине «абсолютный коллапс»

Фото: antikor.com.ua

Неизбежный рост цен на нефть и газ в ближайшие месяцы, а также дефицит всех видов топлива на Украине ведут экономику страны к полному коллапсу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 112.ua заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, ситуация усугубляется некомпетентностью и бездействием власти.

«Экономика Украины войдет в абсолютный коллапс», – подчеркнул Азаров.

Экс-премьер отметил, что имеющийся небольшой запас прочности не позволит украинской экономике справиться с грядущими вызовами.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что кризис накануне 2020 года и последовавшая затем пандемия привели Украину к экономической депрессии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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