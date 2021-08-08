«Нищие мы» – украинцы трезво оценили своё положение

Только 1% украинских граждан отнесли себя к среднему классу. Бедняками назвались – 67,1%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам исследования социального самочувствия украинцев сообщил Госстат страны.

Отмечается, что 31,9% украинцев пока не считают себя нищими.

Между тем, стало известно, какая сумма в месяц требуется украинцу, чтобы «выбраться из бедности», – это 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Об этом заявили 47% респондентов. В случае ежемесячного дохода в 22 тысячи гривен (около 45 тысяч рублей) – 70,7% граждан готовы будут назвать себя «средним классом».

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина находится на пороге голода. По его словам, беспрецедентное повышение тарифов на все коммунальные услуги вместе с приданием неограниченных полномочий коллекторским фирмам приведёт уже в ближайшее время к изъятию у населения Украины последних средств к существованию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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