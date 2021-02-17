«В полном составе»: на Украине потребовали отставки правительства

Кабинет министров Украины развалил в стране «всё, что можно». Срыв вакцинации населения – это глобальный провал в общей неудовлетворительной работе правительства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде, народный депутат Юрий Бойко.

«Пока все страны проводят вакцинацию населения, у нас одна говорильня. Это правительство провалило всё что можно – и вакцинацию, и экономику. Дело ведь не только в министре здравоохранения Степанове. Мы выступаем за отставку всего правительства, поскольку вакцинация – это глобальная тема, и за это отвечает лично премьер-министр.

За то, чтобы было необходимое финансирование, были проведены все технические процедуры, подготовлена соответствующая информационная политика, потому что нельзя забывать, что чем больше болтали о вакцине, тем меньше людей сегодня хочет вакцинироваться. У нас реальная проблема, люди боятся некачественной вакцины, вот к чему привели рассуждения всех этих «специалистов», – подчеркунл Бойко.

Напомним, ранее депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет уволен, если в конце февраля не стартует всеобщая вакцинация в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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