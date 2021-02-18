Западные вакцины действуют не больше полугода – признание главы Минздрава Украины

Украинцы должны будут пройти повторную вакцинацию через полгода после первой прививочной кампании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как известно, Украина ожидает поступления в страну вакцин американского (Pfizer) и шведско-британского (AstraZeneca) производства.

«Важно не столько, когда будут сделаны первые прививки. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется. И после того как будут сделаны первые прививки, примерно через полгода нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть», – сказал министр.

Отметим, что обещанные вакцины пока на Украину не поступили.

Ранее депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет уволен, если в конце февраля не стартует всеобщая вакцинация в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.21

Азаров предрёк Украине «абсолютный коллапс». / Янукович назвал виновных в потере Крыма. / «Вопрос жизни и смерти для украинцев»: Киев истерит из-за «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»