Украинцев будут колоть индийским «Ковишилдом» для бедных

Украина договорилась с Индией о поставке 500 тысяч доз вакцины Covishield производства компании Serum Institute India по западной лицензии. Утверждается, что индийское противовирусное средство аналогично шведско-британской вакцине AstraZeneca.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о поставке вакцины в Киев сообщила пресс-служба посольства Индии на Украине.

«Личная просьба президента Владимира Зеленского к премьер-министру Моди и постоянные усилия министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, а также посла Индии на Украине Партха Сатпати позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале», – говорится в сообщении посольства.

«Эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую индийская фармацевтическая промышленность играет в обеспечении безопасности здоровья на Украине», – добавили в диппредставительстве.

В украинских СМИ отмечают, что Индия поставляет Covishield своим бедным соседям – Бутану, Непалу, Бангладеш и Мьянме в рамках программы «Соседство прежде всего».

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