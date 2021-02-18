Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Вакцинация начнется до конца недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует киевская газета «День».

«Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", – сказал он в эфире телеканала «Украина24» в среду вечером.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

«До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее», – сказал он.

Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 18.02.21

На Украине с весны начнут дорожать билеты на поезда – каждый месяц на 2 процента. / Украинцы ищут пути защиты от Covid-19: в Незалежной набирает популярность вакцинный туризм в Россию. / Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»