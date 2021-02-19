Глава Минздрава Украины не рискнул оставаться в стране

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов улетел в Индию, чтобы лично поторопить местную фармкомпанию с отправкой первой партии вакцины в Киев до начала марта. Степанову грозит неминуемая отставка, если до конца февраля в стране не начнётся вакцинация.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министр опубликовал в Фейсбуке фотографию, где он сидит в самолёте рейсом Киев-Дели.

«Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения – Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India», – написал Степанов.

Необходимость личного присутствия на переговорах в Индии министр обосновал тем, что будет договариваться о новых объёмах производства вакцины на будущие прививочные кампании.

«Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас... Основная задача – к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем», – объяснил Степанов.

«Отправку первой партии проконтролирую сам. Важность груза обязывает», – добавил он.

Ранее Степанов заявил, что Украина начнёт вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Вакцинация стартует до конца недели, уверял министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.21

Число зараженных COVID-19 в Крыму превысило 35 тысяч человек. / «Аксенов не обманул…» В Крыму случился снежный коллапс. / Крымский мост перекрыли. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»