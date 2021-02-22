Накаркал: Зеленский оказался в роли подопытного кролика для неизвестной вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский, пообещавший уколоться в прямом эфире первой прибывшей в страну вакциной, оказался в сложной ситуации.

Выяснилось, что вместо анонсированной американской вакцины Pfizer на Украину прибывает никем до конца не проверенный и не зарегистрированный аналог AstraZeneca для бедных стран – индийский антивирусный препарат Covishield, с сомнительной эффективностью и неизученными побочными эффектами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первая партия Covishield в 500 тысяч доз ожидается на Украине со дня на день.

Сообщается, что сначала в обязательном порядке будут прививать медицинских работников. Таким образом, если Владимир Зеленский откажется от демонстративного укола на камеры, то лично подвергнет сомнению качество вакцины, которую Минздрав Украины навязывает врачам и другим категориям медработников.

Напомним, ранее президент Украины объяснил отказ Киева от российской вакцины тем, что «украинцы не кролики, чтобы ставить на них эксперименты».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.02.21

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